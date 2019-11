insider am montag / 11. november





HELAUUUU! Der Hoppeditz erwacht und wir sind auch am Start. In Düsseldorf und Köln sind wieder die Jeckinnen und Jecken los. Neben der Feierei haben wir aber auch ernstere Themen dabei. Der insider mit Cate Thráinsson.

HELAU und alaaf

Interview von Cate Thráinsson mit Hans-Peter Suchand (Pressesprecher vom Comitee Düsseldorfer Carneval) | Thema: Der Hoppeditz erwacht und die Altstadt wird zur Partymeile. Wir haben über Aufgaben des Comitees gesprochen und auch über politische Problemchen. In diesem Jahr sind die Rheinterassen voll als Location dabei. Im nächsten Jahr wird die Pacht aber so erhöht, dass das schwierig werden könnte. Jetzt ist die Stadt am Zug.

Schalte: Laura Mertens (in Köln)| Thema: Karnevals-Muffel Laura ist in Köln und schaut sich mal an, was da zum 11.11. geht.

Beitrag: Laura Mertens | Thema: Wenn ihr Karneval nicht mögt, dann holt euch hier Tipps ab, wie ihr der jecken Zeit entgehen könnt.

Nach Feierei: Pausen nicht vergessen

Beitrag: Lea Rokitta | Thema: Das Buch „Pause“ von Ulrich Hoffmann ist heute im Mosaik-Verlag erschienen. Wir haben vorher schon reingeschaut. Kleiner Tipp zum Runterkommen: legt das Smartphone ab und zu mal weg und macht euch motivierende To Do Listen.

Plan B

Interview von Carina Blumenroth mit Jo Schuttwolf (Dozent und Autor) | Thema: Das Leben geht manchmal komische Wege, die können aber auch große Chancen sein. Jo wollte eigentlich Lehrer werden, ist dann aber erst über die Werbebranche gegangen, jetzt doziert er an Hochschulen und hat ein Buchc geschrieben.

Beitrag;: Carina Blumenroth | Thema: Der Roadmovie „U-Turn Welcome“ vonm Jo Schuttwolf macht den Plan B zum Thema. Drei Menschen brechen aus ihrem Alltag aus und treffen überraschenderweise in Spanien.



eSport an der Uni?

Beitrag: Dustin Heye | Thema: eSport wird immer größer und kann auch an der Uni ein Thema werden. Stichwort Uniligen. Mehr dazu hier.

Zweifel im Studium?

Beitrag: Felix Otte | Thema: Zweifel können das Studium versauen. Wie sieht das akutell bei Studis an der Heine Uni aus? Was sind Möglichkeiten wo Studierende sich Hilfe holen können?

