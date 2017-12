insider am montag / 11. dezember

Am Wochenende wurde der Campus-Radio-Preis 2017 in Köln verliehen. In der Kategorie Wissenschaft ist ein Beitrag aus Düsseldorf ausgezeichnet worden.

Das und viel mehr im insider mit Lena Bauer.

And the Oscar goes to…

Interview von Lena Bauer mit Maxi Rieger („Populismus – eine wissenschaftliche Betrachtung“) | Thema: Was ist eigentlich Populismus? Was gibt es da für Ansätze? Wie habt ihr das gemacht? Wie geht es jetzt weiter?

Teurer Glühwein

Beitrag: Carina Blumenroth | Thema: Glühwein kann ganz schön teuer sein!

