insider am montag / 09. september

Am Ende fällt Columbo etwas ein… Der Band Wanda ist auch etwas eingefallen, wir haben mit ihnen gesprochen. Thema bei uns waren aber auch Sport, Medien und Plastiktüten. Im insider mit Cate Thrainsson.

„Vertrau mir“

Bericht: Maya Gadomski | Thema: Vertrauen in die Medien, manchmal ein heikles Thema. Wie es akuell aussieht und an welche Stellschrauben gedreht werden sollte, das wird hier zusammengefasst.

Sport? Sport! Sportjournalismus!

Bericht: Janik Happ | Thema: Sportjournalismus ist nicht gleich Sportjournalismus – wie ARD-Sportexperte Florian Bauer das sieht, das fassen wir zusammen.

Bye bye, Plastiktüte

Bericht: Maya Gadomski | Thema: Nächstes Jahr kann die Plastiktüte verboten werden – das soll unserer Umwelt zu gute kommen. Die kleinen Obst-Tütchen sind davon aber nicht betroffen.

„Columbo fällt immer etwas ein“

Interview von Cigdem Ünlü mit Wanda (Band) | Thema: Das neue Album „Ciao!“ ist gerade an den Start gegangen – aufgenommen wurde es in einem Haus an der tschechischen Grenze. Musik ist individuell, da warten viele Antworten.

