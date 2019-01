insider am montag / 07. januar

Neues Jahr, neues Glück. Die ersten Seminare, Vorlesungen und Übungen stehen an – aber auch wir haben unsere Regler wieder in die Hand genommen. Wie auch im vergangenen Jahr stehen wir euch mit Infos aus aller Welt, aus Düsseldorf und von den Hochschulen zur Seite. Mit dabei ist auch eine ganze Menge gute Musik. Heute ging es unter anderem um Damenbinden, um feministische Pornos und den Schlafrhythmus.

Das alles und viel mehr im insider mit Saskia Schlesinger.

Blindes Vertrauen?

Bericht: Lisa Rosenfeld | Thema: Die Bird-Box Challenge wird im Moment gehyped und kritisiert. Entstanden ist sie durch den Netflix-Film Birdbox.

Kulturelle Hochschulen

Bericht: Carina Blumenroth | Thema: Was ist in den nächsten Monaten an den Hochschulen los? Ein Ranking aus der Kulturredaktion.

Bye bye, Ferien!

Bericht: Delband Nabizadeh | Thema: Jetlag oder nur Ferienmüdigkeit? Nach den freien Tagen brauchen einige Menschen ein bisschen länger um wieder reinzukommen…

feministischer Porno

Interview von Saskia Schlesinger mit Kira Kurz und Leon Schmalstieg | Thema: Start-ups sind gar nicht mehr so neu. Feuer.zeug aber schon – Studierende haben das gegründet und widmen sich Pornos. Die Herangehensweise ist aber anders, feministischer.

Von Wuppertal nach Südafrika

Interview von Jonathan Knickmann | Thema: Mit WEpads setzen sich Studierende aus Wuppertal für Damenhygieneartikel für Frauen und Mädchen in Südafrika ein. Wir haben über die Hintergründe des Projekts gesprochen.

Liebe Frauen in Saudi-Arabien

Beitrag: Lisa Rosenfeld | Thema: Saudi-Arabien informiert Frauen jetzt über ihre Scheidung. Lisa hat sich mit den Neuerungen für Frauen aus Saudi Arabien in den letzten Jahren beschäftigt.

Der insider immer werktags von 8 bis 11 Uhr.