insider am montag / 05. august





Ey, ich stream‘ jetzt! Fernsehen ist so 90er… Wir quatschen über die Veränderung unseres Nutzungsverhaltens. Aber auch über die künstliche Intelligenz, die uns in Gefahrensituationen retten soll.

Das und mehr im insider mit Saskia Schlesinger.

Ich streame, ey!

Interview von Saskia Schlesinger mit Prof. Joachim Trebbe (Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft, Freien Uni Berlin) | Thema: Junge Nutzerinnen und Nutzer greifen lieber on demand zum Angebot von Streamingdiensten. Warum ist das jetzt so beliebt und was können herkömmliche TV-Sender tun?



Mehr rund ums Streaming und Co erfahrt ihr in der filmfrequenz am Mittwoch ab 19 Uhr!

Academy für Schülerinnen und Schüler

Bericht: Carina Blumenroth | Thema: Düsseldorf ist eine der Modellstädte für ein neues Projekt. Ausprobiert wird die Girls and Boys Academy! Die soll Mädchen an typisch männliche Berufe heranführen und Jungs an typisch weibliche.

Bei Einsatz KI

Interview von Saskia Schlesinger mit Prof. Dr. Rainer Koch und Matthias Habdank (Fakultät für Maschinenbau, Uni Paderborn) | Thema: Künstliche Intelligenz wird immer häufiger eingesetzt. Wie kann das bei Großschadensereignissen oder Extremwetterlagen helfen?

Ich hab‘ Magen!

Umfrage: Sara Katebi | Thema: Magenschleimhautentzündungen können gerade bei Stress auftauchen – Studis haben den öfter mal. Was wissen die über das Krankheitsbild? Sara Katebi war auf dem Campus unterwegs.

Mehr zum Thema Magenschleimhautentzündung erfahrt ihr in der August-Ausgabe vom gesundfunk.

Betrunken ohne zu trinken?

Bericht: Sara Katebi | Thema: Das Eigenbrauer-Syndrom ist eine Krankheit, bei der Betroffene durch Kohlenhydrate Alkohol herstellen. Mehr Hintergründe erfahrt ihr bei uns.

