insider am montag / 04. november



Wir starten mit einer magischen Winter-Show, dem Volksbegehren und einem Hauch Politik in den November. Das und mehr im insider mit Cate Thráinsson.

Magische Künstlerinnen und Künstler

Bericht: Julia Rieger | Thema: Ein neues Variete-Programm in Düsseldorf, es heiß Magic Hotel und liefert viel magisches von verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern. Einbezogen werden auch die Zuschauenden.

Volksbehren

Bericht: Tim Neumann | Thema: Am Freitag war Jürgen Becker mit seinem aktuellen Programm Volksbegehren im Savoy. Da ging es um Sex und Politik.

Batterieforschung

Beitrag: Dustin Heye | Thema: Um die Batterieforschung gibt es Streit – seit langem schon um den Standort.

Bildung hilft gegen Demenz

Bericht: Felix Otte | Thema: Was ist eigentlich Demenz? In einer neuen Studie ist herausgekommen, dass Menschen, die gebildeter sind weniger häufig an Demenz erkranken

Scheinwelt Instagram

Kommentar: Felix Otte | Thema: Follower kaufen, posierien für Fotos – und dann auf Instagram laden. Dann sollte ein erfolgreicher Account laufen. Noch mehr Vorbereitung gibt es durch das Instagram Museum Cali.dreams. Felix Otte kommentiert.

der insider in der snoooze-edition immer von 09.00 bis 12.00 Uhr.