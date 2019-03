insider am montag / 04. märz

Rosenmontag in Düsseldorf – Rosen haben wir bei uns im Studio nicht verteilt, aber es ging ein bisschen karnevalistisch zu. Wir haben auf Düsseldorf geguckt und ein kleines Stimmungsbild abgeholt, was da so los ist. Aber wir haben uns auch mit Plastiknutzung auseinandergesetzt.



Das alles im insider mit Saskia Schlesinger.

Helau :D

Bericht: Cate Thrainsson | Thema: Rosenmontag in Düsseldorf – ein Grund zum Feiern? Redakteurin Cate hat dem Tag einen Brief geschrieben.

Schalte: Saskia Schlesinger mit Yvette Schröder |Thema: Der Zug startet verspätet, heute Mittag war noch nicht ganz so viel in der Stadt los.

Plastikfrei?

Bericht: Joost Fiebig | Thema: Plastik ist in so vielen Dingen in unserem Leben. Im Supermarkt, in unserer Kleidung oder Schminke. Worauf muss man da eigentlich so genau achten?











Karnevalsfreie Zone

Bericht: Cate Thrainsson | Thema: Was geht in Düsseldorf ohne Karneval? Wir haben Tipps.





Der insider in der snoooze edition von 09 bis 12 Uhr.