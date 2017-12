insider am montag / 04. dezember



Die Weihnachtsmärkte sind geöffnet – aber ganz so klassisch geht es dieses Jahr nicht überall in Düsseldorf zu. An den Kasematten ist der Weihnachtsmarkt 2.0 mit Glüh dich glücklich und elektronischer Musik. Nostalgisch wurde es mit neuer Musik von Creeps, die haben uns ihr Album auf Kassette mitgebracht.

Der insider mit Niklas Fortmann.

Glühwein!

Interview von Niklas Fortmann mit Mike Naseband (Glüh dich glücklich!) | Thema: Elektronische Musik, Beisammensein, Glühwein. Das ist das Konzept von Glüh dich glücklich. Hier wird der Weihnachtsmarkt, wie wir in kennen auf den Kopf gestellt.

Regenbogen-Kotze auf dem Handy

Beitrag: Carina Blumenroth | Thema: Was könnt ihr tun, wenn Leute immer auf euer Handy linsen? Wir verraten ein paar Tricks.

Nostalgisch mit Kassette

Interview von Niklas Fortmann mit der Band Creeps | Thema: Warum versteckt ihr euch hinter Masken? Was macht ihr so für Musik? Am Freitag kommt das neue Album raus!

Der insider immer werktags von 8 bis 11 Uhr.