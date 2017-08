insider am mittwoch / 9. august

Das Wetter ist nicht so doll heute – unsere Themen bleiben dafür bunt!

Egal ob irische Siedlerinnen und Siedler, die auf den Rheinwiesen campiert haben, ein Psychothriller, der ganz smooth daher kommt oder im Gespräch mit der Band Meine Zeit aus Wesel. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt.

Das alles im insider auf der [97.1] heute mit Carina Blumenroth und Florian Pustlauk!

Nur auf Durchreise…

Beitrag: Florian Pustlauk | Thema: Tinker, das sind irische Siedlerinnen und Siedler, die haben in den vergangenen Tagen auf den Rheinwiesen campiert. Ihre Stationen der letzten Tagen waren Neuss und Düsseldorf. Wo sie jetzt sind, das weiß man nicht so genau. Mögliches Ziel ist aber Kevelaer.

Plötzlich ist ER weg!

Beitrag: Carina Blumenroth | Thema: die verlassene von Maya Torjussen ist ein Psychothriller, der am Anfang echt wenig Fahrt auf nimmt.

Heute live on stage

Interview: Florian Pustlauk mit | Thema: Die Band „Meine Zeit“ hat uns im Studio besucht. Sie haben über Konzerten mit größeren Künstlerinnen und Künstlern und deutsche Musik geplaudert. Heute Abend spielen sie im Bierarten Vier Linden in Oberbilk.

Das bisschen Hate Speech – ein Satiriker

Beitrag: Alex Weiß | Thema: Der Satiriker Shahak Shapira kritisiert die Arbeit von Social Media Unternehmen, wie zum Beispiel Twitter, was die Arbeit gegen Hasskommentare angeht. Er hat mit provokanten Aktionen darauf aufmerksam gemacht.

Leichtathletik WM

Beitrag: Florian Pustlauk | Thema: Die WM ist in den Startlöchern – doch was machen die Sportlerinnen und Sportler eigentlich noch so beruflich?

Bier Bier Bier Bier!

Beitrag: Florian Pustlauk | Thema: Bier hilft Studierenden beim Studium!

Der insider in der snooze edition – immer werktags von 10 bis 14 Uhr.