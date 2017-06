insider am mittwoch/ 7. juni

Die Woche hat ihre Mitte erreicht, es geht auf das nächste Wochenende zu. Aber bis dahin halten wir euch auf dem Laufenden: mit den neuesten Updates über die Neuroforschung und einem neuen Projekt, dass euch von der Tiefkühlpizza am Abend erlöst. Außerdem sprechen wir über das Talentscoutung-Programm der Heinrich-Heine-Universität. Und es gibt noch mehr Themen im insider, heute mit Julia Rieger auf der [97.1]!

Talente entdecken

Interview von Julia Rieger mit Simone Jawor-Jussen | Thema: An der Heinrich-Heine-Universität schwärmen die Talentscouts aus. An Schulen in Düsseldorf und Neuss fördern die Scouts Jugendliche, die als erste in der Familie studieren auf ihrem Weg an die Hochschule.

Gurke selber ernten

Bericht: Nico Hammes | Thema: Das zakk beteiligt sich an einem neuen Trend: Urban Gardening! Dabei werden in Großstädten Pflanzen und Gemüse angebaut. Was dort noch so passiert, hört ihr hier.

Ach, du bist es

Bericht: Sophie Thiele | Thema: In der Forschung über Gesichtserkennung gibt es einen kleinen Durchbruch. Die Versuche haben gezeigt, dass es alles gar nicht so kompliziert ist wie gedacht . aber immer noch vielschichtig. Sophie bringt für euch Licht ins Dunkle.

Katar-Krise

Bericht: Nico Hammes | Thema: Die Lage in Katar spitzt sich zu. Warum, hört ihr hier.

Band-Contest an der HHU

Bericht: Sophie Thiele | Thema: Gestern war der Band-Contest der Heine-Uni. Wer den Titel HHU-Band gewonnen hat, sowie neues über das Sommerkult-Festival hier von Sophie Thiele.

