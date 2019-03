insider am mittwoch / 6. märz

Am Bergfest-Tag haben wir über Komplimente gesprochen. Die hören doch alle gerne. Oder etwa nicht? Manchmal ist das studieren in Regelstudienzeit auch ein kompliment wert. Prüfungen, Stress, Arbeit und Co. sind nämlich nicht immer Regelstudienzeit förderlich. Das und mehr – im insider mit Cigdem Ünlü.

Jura geht vielleicht in die Regelstudienzeit-Verlängerung?

Bericht: Joost Fiebig | Thema: Die Diskussion um die Verlängerung der Regelstudienzeit für Jura ist seit Anfang des Jahres aktuell. Vor allem Studis mit BAföG könnten davon profitieren.



Ein Kompliment

Umfrage: Louise Ringel I Thema: Komplimente sind manchmal ganz naheliegend und doch so fern. Wir haben euch gefragt, welche Komplimente ihr gerne hört (hören würdet).

