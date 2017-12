insider am mittwoch / 6. dezember

Am Nikolaustag hat uns Fabian Haupt besucht, der beim City Beats auftritt und wir darüber gesprochen, dass es immer mehr Studierende gibt und welche Folgen das für lokale Unternehmen hat. Diese und weitere Themen im insider mit Cigdem Ünlü.

Von der RSH zum City Beats

Interview von Cigdem Ünlü mit Fabian Haupt (Düsseldorfer Singersongwriter und Student an der Robert-Schumann-Hochschule) | Thema: Am Samstag steht der Düsseldorfer Newcomer-Wettbewerb City Beats an. Mit dabei ist Fabian Haupt.

Song: Fabian Haupt – Gerade erst angefangen (unplugged)

Studis als Chance für Unternehmen?

Interview von Cigdem Ünlü mit Gregor Berghausen (Geschäftsührer der Industrie- und Handelskammer Düsseldorf) | Thema: Es gibt immer mehr Studierende. Besonders die Fachhochschulen wachsen. Eine gute Entwicklung – aus Sicht der lokalen Unternehmen.

Beliebtestes Heine-Zitat

Bericht: Judith Mellon | Thema: Bis montag könnt ihr noch das Heine-Zitat des Jahres wählen. Zum 220. Geburtstag von Heinrich Heine darf es doch was besonderes sein…

Nikolaus und seine Stiefel

Bericht: Judith Mellon | Thema: Am 6. Dezember ist Nikolaus – klar. Aber warum stellt man Stiefel für die Tür? Und warum sind dann da irgendwlech Süßigkeiten drin?

Deuscthland

Bericht: Lena Bauer | Thema: Jan Böhmermanns Ausstellung läuft. Im NRW Forum könnt ihr euch Deuscthland angucken.

