insider am mittwoch / 5. juli

Sommer, Sonne, insider: An diesem wunderschönen Mittwoch haben wir besonders schöne Themen für euch: Was könnt ihr tun, wenn die Beziehung mit eurer Vorlseung irgendwie nicht so läuft? Außerdem gibt es einen Der insider auf der [97.1] – heute mit Florian Pustlauk.

Beziehungstipps für Vorlesungen

Bericht: Lea Jager | Thema: Moderator Flo hat ein paar Probleme mit seiner Vorlesung. Beziehungsratgeberin Lea kann da natürlich Abhilfe schaffen, damit es ein Happy End mit Bachelor Zeugnis gibt.

Workaholic? Ich doch nicht!

Bericht: Forian Pustlauk, Lea Jager und Julia Rieger| Thema: Heute ist Tag der Workaholics. Die Krankheit hat auch schon in der Hochschulradio-Redaktion um sich gegriffen. Moderator Flo testet mal, wie das bei seinem Team aussieht.

Mehr Bußgeld für verantwortungslose Autofahrende

Bericht: Julia Rieger | Thema: Bei dem Busunfall mit 18 Toten bildeten viele Autofahrerinnen und Fahrer keine Rettungsgasse. DAs soll jetzt härter bestraft werden. Die Hintergründe hört ihr hier.

