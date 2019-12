insider am mittwoch / 4. dezember

Am Mittwoch haben wir weihnachtliches Bergfest gefeiert und uns mit vielen unterschiedlichen Themen beschäftigt. Wir haben über Fridays For Future, kostenfreies Trinkwasser in Restaurants und über eine Studie gesprochen. Außerdem haben wir live zum Tag der Studierendenschaft geschaltet. – im insider mit Laura Mertens und Delband Nabizadeh

Wie funktioniert FFF?

Interview: Tim Neumann mit Dr. Anna Soßdorf (Sozialwissenschaftlerin an der Heine-Uni) | Thema: Fridays For Future schafft es, hunderttausende Menschen für Kilmaschutz auf die Straße zu bringen. Ein Forschungsprojekt soll herausfinden, wie Fridays For Future funktioniert.

Tag der Studierendenschaft

Schalten und Moderation: Laura Mertens, Jule Kurka und Delband Nabizadeh | Thema: Am Campus der Heinrich-Heine-Universität ist Tag der Studierendenschaft. Wir waren vor Ort und haben auch in unserem Programm live vom Tag berichtet.

Hass im Netz

Bericht: Nadia Moradi |Thema: Hasskommentare im Netz verringern die Hilfsbereitschaft der Leser*innen – Darum geht es u.a. bei der neuen Studie von Jun.-Prof. Dr. Marc Ziegele

Leitungswasser gratis?

Bericht: Jana Gellert | Thema: Restaurants sollen Leitungswasser jetzt gratis anbieten. Diese Richtlinie kann leider doch nicht umgesetzt werden, aufgrund von ökonomischen Ängsten in der Gastronomie.

Der insider in der snooze edition immer vom 9 bis 12 Uhr.