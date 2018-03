insider am mittwoch / 28. märz

Neue Musik von den Editors, ein studentische Blick auf den Katalonien Blick und eine neue Initative für Geflüchtete in Düsseldorf – der insider mit Tobias Schlemper.

The Editors sind zurück

Interview von Nadine Klein mit Editors | Thema: Ihr neues Album „Violence“ klingt anders als die früheren Alben. Das ist aber auch kein Zufall.

España vs. Catalunya – aus studentischer Sicht

Bericht: Tim Neumann | Thema: Die Festnahme von Carles Puigdemont sorgt für heftige Diskussionen. Der Konflikt spielt auch für Düsseldorfer Studentinnen eine wichtige Rolle.

Für den Beitrag haben wir bereits im vergangenen Herbst mit Arantxa Bößem Esperilla und Nuría Schmidt Sarrá gesprochen. Ihr könnt euch die Interviews nochmal in voller Länge anhören.

Start with a Düsseldorfer friend

Bericht: Larissa Woischnig | Thema: Einheimische und Geflüchtete in Tandems zusammenbringen – das ist die Kernidee von Start with a friend. Die Initiative gibt es jetzt auch in Düsseldorf.

Smombies im Straßenverkehr

Bericht: Dennis Özmen | Thema: Menschen, die auf ihr Handy gucken, achten zu wenig auf den Verkehr. Was logisch klingt, bestätigt jetzt auch eine aktuelle Studie.

Geflüchtenhilfe unviersale

Interview von Tim Neumann mit Lea Liskowski (Organisatorin der AG Flüchtlingshilfe) | Thema: Ihr wollte Geflüchteten helfen und gleichzeitig Creditpoints für das Studium Universale abstauben? Im Kurs Medizinische Versorgung von geflüchteten Menschen an der Heine-Uni sind noch Plätze frei.

Gelber Schnee in Russland

Bericht: Gbenato Viatonou | Thema: Dass gelber Schnee pfui ist, wissen wie schon seit dem Kindergarten. In Sotschi sind aber ganze Schneepisten gelb, das liegt an einem besonderen meterologischen Phänomen.

der insider in der snooze-edition – montags bis freitags immer von 9 bis 12 Uhr!