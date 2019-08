insider am mittwoch / 28. august

Heute hatten wir musikalischen Besuch. Figur Lemur waren bei uns im Interview. Im Sommer haben sie auf einigen Festivals gespielt (u.a. auch auf dem unison an der Hochschule Düsseldorf). Neben Musik haben wir uns damit beschäftigt, wie wir dem Naturschutzbund helfen können. Außerdem haben wir über eine wichtige Abstimmung gesprochen, die es heute in Düsseldorf gibt. im insider mit Tim Neumann.

Figur Lemur

Interview: Tim Neumann mit Jonas und Joscha (Band Figur Lemur) I Thema: Diesen Sommer haben Figur Lemur auf einigen Festivals gespielt. Mit dabei war auch das unison an der Hochschule Düsseldorf. Jetzt haben sie eine neue Single rausgebracht. Wir haben mit ihnen u.a. über die neue Single „Anders“ und das „Anderssein“ gesprochen.

Umweltspur Nummer drei – ja oder nein?

Bericht: Lena Bauer I Thema: In Düsseldorf gibt es seit einigen Monaten zwei Umweltspuren. Eigentlich war auch eine dritte Umweltspur geplant. Über die Spur wird heute im Verkehrsausschuss der Stadt gesprochen und entschieden. Die Aussichten für eine dritte Spur sind aktuell aber nicht ganz so gut.

Pay Gap in unseren Köpfen

Bericht: Santiago Hacker I Thema: Der Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen dürfte schon bekannt sein. Laut einer neuen Studie des Instituts zur Zukunft der Arbeit erwarten Frauen schon vor dem Berufseinstieg ein geringeres Einkommen als Männer.

Vogel mit der Post an den Naturschutzbund

Moderation: Tim Neumann I Thema: Der Naturschutzbund (NABU) versucht gerade herauszufinden warum so viele Vögel sterben. Dazu bittet er um Mithilfe. Er möchte dazu tote Vögel untersuchen. Entsprechende Vögel sollen Helfende per Post an den Naturschutzbund schicken.

Pans Labyrinth oder das Labyrinth des Fauns?

Beitrag: Lea Rokitta I Thema: Oft gibt es Filmen mit einer Buchvorlage. Im Fall vom Buch „das Labyrinth des Fauns“ ist es genau anders herum. Cornelia Funke hat die Romanadaption zum Film Pans Labyrinth geschaffen.

