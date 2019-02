insider am mittwoch / 27. februar

Die Grippesaison hat uns alle wieder voll im Griff und der Karneval steht vor der Tür. Außerdem setzt sich Australien jetzt für mehr Gender-Gleichheit ein und John Grisham erweist eine Hommage an die Bücherwelt. Diese Themen gibt es im insider heute mit Lea Rokitta.

Tipps gegen Grippeviren

Bericht: Anni Stosberg | Thema: Welche Symptome deuten auf eine Infektion und wie schütze ich mich wirksam vor Ansteckung? Hier bekommt ihr die wichtigsten Tipps.

Toleranz-Wagen von Jacques Tilly

Bericht: Janik Happ | Thema: Jacques Tilly, der bekannte Karnevalswagenbau-Künstler, ist bekannt für seine satirischen Karnevalswagen. In diesem Jahr will er mit seinem Toleranz-Wagen ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen.

Male Champions for Change

Moderation: Lea Rokitta | Thema: In Australien verdienen Männer im Fußball 10 mal mehr als Frauen. Deswegen hat sich die Organisation „Male Champions for Change“ gegründet, die sich für Gender-Gerechtigkeit sowie den Wandel der vorherrschenden Strukturen einsetzen wollen.

John Grishams Hommage an die Bücherwelt

Bericht: Cigdem Ünlü | Thema: In seinem neuen Werk schickt Grisham seine Lesenden nicht wie sonst in einen klimatisieren Gerichtssaal, sondern auf eine sonnige Insel in Florida.

Heine Uni Givebox

Beitrag: Eli Mineva | Thema: In der Givebox der Heine Uni gibt es täglich kostenlos Obst und Gemüse. Als Gegenleistung kann etwas Leckeres in die Box zurückgelegt werden.

Frühlingszeit heißt Pollenzeit



Beitrag: Joost Fiebig | Thema: Jede fünfte bis sechste Person in Deutschland leidet unter einer Pollenallergie. Stadtkinder sind sogar anfälliger als Kinder auf dem Land. Letztere sind durch die Vielfalt der Erreger auf dem Land besser abgehärtet.

Sicher feiern in Düsseldorf



Beitrag: Jonas Böhmann | Thema: In der Altstadt gilt wie jedes Jahr auch die „Aktion scherbenfreie Altstadt“. Frauen können in Gaststätten mit der Frage:“Ist Luisa hier?“ deutlich machen, dass sie sich belästigt fühlen.

