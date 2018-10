insider am mittwoch / 26. september

Musik aus Kanada, einen Horror-Thriller aus den USA und einen kleinen historischen Exkurs in die Zeit des Kalten Krieges. Das alles heute im insider mit Judith Mellon.

„Wir wollen Spaß haben“

Interview von Dennis Rettberg mit Mike und Bruce von The Town Heroes | Thema: The Town Heroes sind eine Rockband aus Halifax in Kanada. Im Moment sind sie auf Deutschland-Tour. Gestern haben sie in Köln gespielt und haben auch bei uns vorbeigeschaut.

Psssst!

Bericht: Lena Bauer | Thema: Im Horror-Thriller A Quiet Place darf Familie Abbott absolut keine Geräusche von sich geben. Sie leben in einer dystopischen Welt, in der mörderische Wesen von jedem noch so kleinen Geräusch angelockt werden. Seit ein paar Wochen gibt es den Film als DVD und Blu-ray.

Times Newer Roman

Bericht: Philip Gercer | Thema: Die Schriftart Times Newer Roman sieht fast genau so aus, wie das alt bekannte Times New Roman – Nur, dass der Text ein bisschen gestreckt wird. Hausarbeiten könnten damit um knapp 15 Prozent länger werden. Aber was würde passieren, wenn wir die manipulierte Schriftart wirklich benutzen würden?

Am Rande eines Atomkriegs

Bericht: Albert Werner | Thema: Am 26. September 1983 stand die Welt vor einer nuklearen Katastrophe. In der Sowjetunion wurde ein Raketenabschuss der USA gemeldet. Die Rakete wurde aber nie abgeschossen.

Spekulatiusriegel und Schokokugeln

Moderation: Judith Mellon | Thema: Nach Herzenslust schlemmen – für viele die schönste Nebensache der Welt. Auch auf Instagram gibt es einige leckere Sachen zu entdecken.

der insider in der snooze-edition – montags bis freitags immer von 9 bis 12 Uhr!