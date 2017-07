insider am mittwoch / 26. juli

Es ist Prüfungsphase: Da bekommt man irgendwie nicht so viel mit von dem, was so in der Welt passiert. Kein Problem, wir geben euch das Update für den Mittwoch: Es gibt gute Nachrichten aus der AIDS-Forschung. Eher schlechte Nachrichten kommen von einer Populismus-Studie. Wieder gute Nachrichten: Harry Potter kommt zurück in die Bücherregale! Das alles im insider auf der [97.1], heute mit Julia Rieger!

Gute Nachrichten aus der AIDS-Forschung

Bericht: Sophie Thiele | Thema: Bei der diesjährigen Welt-AIDS-Konferenz in Paris gab es neue Hoffnung, den HI-Virus besser bekämpfen zu können. Ein Mädchen ist vollkommen frei von dem Virus.

Populitischer als gedacht

Bericht: Nico Hammes | Thema: Eine Studie der Bertelsmannstiftung zeigt, dass ein Drittel aller Deutschen populistische Meinungen vertritt. Was dahinter steckt, hört ihr hier.

Harry Potter is back!

Moderation: Julia Rieger | Thema: Im Oktober erscheinen zwei neue Bücher, die die Entstehungsgeschichte der Harry-Potter-Reihe näher beleuchten und sich den Studnenplan in Hogwarts anschauen.

Azubi-Ticket

Bericht: Nico Hammes | Thema: Es gibt viee offene Lehrstellen in Deutschland – vor allem im Handwerk. Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer will jetzt das Handwerk stärken und durch ein Azubi-Ticket die Mobilität der Auszubildenden unterstützen.

Der insider – immer werktags von 8 bis 11 Uhr!