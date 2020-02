insider am mittwoch / 26. februar

Der Karneval ist vorbei, in Rio geht er los. LSD zur Selbstfindung und eine App zur Parkplatzsuche. Das und mehr im insider mit Delband Nabizadeh.

Samba statt Kamelle

Bericht: Lena Bauer | Thema: Der Karneval in Deutschland endet heute am Aschermittwoch. In Rio de Janeiro geht es gerade erst so richtig los. Statt Strüßje und Bützen gibt es da aber politische, kritische Samba-Performances.

Parkplätze per App suchen

Bericht: Laura Mertens | Thema: Parkplätze suchen ist ein leidiges Thema. Bald soll aber eine App die Suche übernehmen. „EasyPark“ sucht Parkplätze in Köln – angepasst an Datum und Uhrzeit.

Kleines Gehirn durch Mobbing

Bericht: Laura Mertens | Thema: Wer sich oft antisozial verhält, hat eine kleinere Gehirnoberfläche. Das haben Forschende aus einem internationalen Neurowissenschaftsteam herausgefunden. Antisoziale können außerdem schlechter ihre Emotionen kontrollieren.

LSD für ein besseres Leben?

Bericht: Judith Deußen | Thema: Drogen nehmen, um zu sich selbst zu finden. Darüber will der „New Health Club“ aufklären. Auf LSD-Trips sollen Menschen sich Gedanken über existenzielle Fragen machen und so ihr Leben verbessern können.

Hilfe, ein Telefon!

Talk: Delband Nabizadeh mit Judith Deußen und Laura Mertens | Thema: In den letzten Jahren haben sich unsere Kommunikationsgewohnheiten durch Smartphone und Co. deutlich verändert. Mal eben schnell eine Nachricht tippen, statt anzurufen. Gerade das Telefonieren wird oft vermieden, viele Menschen haben mittlerweile sogar Phobien davor.

Der insider in der snooze-edition immer von 9 bis 12 Uhr.