insider am mittwoch / 25. september

An der HSD startet das neue Semester, und fürs Pendeln zur Uni könnte sich demnächst was ändern, die Bahn will nämlich investieren. Außerdem sprechen wir darüber, wie es bei Studierendenwohnheimen eigentlich hinter den Kulissen aussieht, und was passiert, wenn man Octopussen Ecstasy gibt… – der insider mit Carina Blumenroth!

WohnheimstutorInnen und ihre Aufgaben

Beitrag: Delband Nabizadeh | Thema: Das Leben in einem Studierendenwohnheim ist meist eine Zeit, an die man sich gerne zurückerinnert. Um das Leben dort so cool wie möglich zu gestalten, gibt es ein Tutoren-Team. Unsere Redakteurin hat mit einem von ihm gesprochen.

Dorfdisko und wahre Liebe

Interview von Sonka Hinders mit Felix (Sänger/Gitarrist) und Jelena (Keyboarderin/Querflötistin) von Die Kerzen | Thema: Die Kerzen sind eine deutsche Newcomerband, die romantischen 80s-Pop macht. Wir haben die Band beim diesjährigen Reeperbahn Festival zum Interview getroffen.

20 Milliarden Euro …

Bericht: Delband Nabizadeh | Thema: … gehen an die Deutsche Bahn. Das Geld kommt vom Klimapaket der Bundesregierung. Was die Deutsche Bahn damit vorhat, und was sich für Studierende ändert, hört ihr hier.

Erstis an der HSD

Bericht: Jule Kurka | Thema: An der HSD wurden am Montag die neuen Erstis begrüßt. Wir haben uns mal umgehört, was die sich von ihrem neuen Studium wünschen.

Highe Kraken

Bericht: Judith Deußen | Thema: Ecstasy oder MDMA wirken sich beim Menschen positiv auf das Sozialverhalten aus. Das sieht bei Oktopussen genauso aus.

Hochstapleritis

Bericht: Lily Mohelská | Thema: Wer unter dem „Impostor-Syndrom“ – auf deutsch: „Hochstapler-Syndrom“ leidet, merkt das oft selbst nicht. Zweifel an den eigenen Leistungen und der eigenen Person sind die Folge.

Vorurteile auf der Bühne

Moderation von Carina Blumenroth| Thema: Zwischen Deutschland und Japan gibt es einige kulturelle Unterschiede – und Vorurteile. Darum geht’s auch im neuen Stück von Jun Tsutsui im FFT.

Das erste Mal Erstis begrüßen

Interview von Carina Blumenroth mit Prof. Edeltraud Vomberg (Präsidentin der HSD) | Thema: Am Montag war Prof. Vombergs erste Erstsemesterbegrüßung. Wir haben mit ihr drüber gesprochen.

