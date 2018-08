insider am mittwoch / 25 juli

26 Grad auf Hawaii? Nett! 28 Grad in Barcelona? Da geht noch was! Schlappe 35 Grad sind heute in Düsseldorf drin.

Unser Tipp bei der Hitze: Liegen bleiben, viel trinken und natürlich hochschulradio hören!

Heute setzen wir unter anderem unsere Themenwoche zu Depressionen fort!

Von 9 bis 12 Uhr mit Anni Stosberg!

What about Fortuna?

Bericht: Dennis Fanty | Thema: Knapp einen Monat müssen wir noch warten, dann rollt wieder der Ball in der ersten Liga für Fortuna Düsseldorf. Wir schauen mal, wie sich die Mannschaft darauf vorbereitet und welche wichtigen Spiele schon vorher anstehen.

Der traurige Justin Vernon

Beitrag: Luca Bradley | Thema: Bon Iver sind zuletzt bekannt für eher traurige und düstere Texte. Das liegt auch an den Depressionen des Sängers Justin Vernon. Wir werfen einen Blick darauf, welchen Einfluss die Krankheit auf die Musik und Karriere hat.

Mehr Beiträge zur Themenwoche findet ihr hier.

Der insider in der snooze-edition – immer von 9 bis 12 Uhr.