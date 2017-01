insider am mittwoch / 25. januar

Wer ’ne Katze hat muss zahlen? Und was machen Obdachlose eigentlich bei dieser Kälte? Der insider am Mittwoch mit Cigdem Ünlü hat sich da mal mit beschäftigt.

Gibt’s bald die Katzensteuer?

Bericht: Kerstin Gebhard | Thema: Haustiere sind teuer, das wissen wahrscheinlich alle Tierliebhabende. Aber besonders die Zahl der streunenden Katzen ist sehr hoch und deswegen wird der Ruf nach einer Katzensteuer sehr laut.

Der Winter, eine besondere Herausforderung für die Obdachlosen

Bericht: Ann Kristin Reimers | Thema: Brrrrrr, ist das kalt geworden! Da möchte man sich doch am liebsten mit einer Tasse Tee unter die Bettdecke verkrümeln, oder? Aber was ist, wenn das nicht geht? Die Obdachlosen in Düsseldorf kämpfen jeden Tag erneut gegen die Kälte, aber welche Möglichkeiten haben diejenigen, die kein Dach über’n Kopf haben? Weitere Infos gibt es hier

Die Giant Rooks auf Überholspur

Bericht: Rebecca Wasinski | Thema: …Wie? Die sind deutsch? Ja, die Giant Rooks kommen aus Hamm und werden schon als „The Next Big Thing“ gefeiert. Ihre EP „New Estate“ ist jetzt draußen, am Donnerstag spielen sie im Zakk, präsentiert von hochschulradio.