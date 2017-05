insider am mittwoch / 24. mai

Offiziell ist ja Mittwoch – aber eigentlich müsste es „Endwoch“ heißen, morgen ist ja schließlich frei. Der insider hat daher nochmal viele Themen geliefert, um dann gemütlich ins Wochenende zu starten. Unter anderem wurde eine unangenehmsten Fragen behandelt, die es im Studi-Leben gibt: Was kommt nach dem Abschluss? Der insider – heute mit Florian Pustlauk.

Die campusrookies.de helfen beim Berufsstart

Interview von Florian Pustlauk mit Wassilios Rodoniklis und Timo Schütte (campusrookies-Team) | Thema: Berufsportale im Internet gibt es viele, doch so richtig helfen die oft nicht weiter. Die Plattform campusrookies.de hat sich auf Studierende spezialisiert, da besonders Geistes- und Sozialwissenschaftler oft Probleme bei der Jobsuche haben. Hier findet ihr mehr zu campusrookies.de aus Düsseldorf.

Ein Brief an Heidi Klum

Beitrag von Sophie Thiele | Thema: Morgen ist das große Finale von Germany’s Next Topmodel by Heidi Klum. Einen leicht ironischen Brief an den eigentlichen Superstar der Show, Heidi Klum, findet ihr hier.

„Brennendes Eis“ als fossiler Brennstoff

Beitrag von Nico Hammes | Thema: China forscht an der Nutzung eines neuen fossilen Energieträgers – „brennendes Eis“. Was sich hinter diesem kuriosen Namen versteckt, haben wir kurz erklärt.

Eine Oper von Studierenden

Beitrag von Sophie Thiele | Thema: Mit Hilfe von Dozierenden der Deutschen Oper am Rhein haben Studierende der Heinrich-Heine-Universität ein Theaterstück selbst geschrieben und aufgeführt. Witzig, ironisch aber auch gesellschaftskritisch.

Der insider – immer werktags von 8 bis 11 Uhr.