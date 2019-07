insider am mittwoch / 24. juli

Lechz…. es ist heiß…Deutschland kratzt an die 40 Grad Marke… da bleibt nicht viel Platz für Worte. Wir sammeln sie trotzdem – im insider mit Dennis Rettberg

Far Far Away

Interview von Dennis Rettberg mit Prof. Wolfgang Aschauer (Soziologe Uni Salzburg) | Thema: Ferienzeit ist Reisezeit, aber was macht das Reisen eigentlich mit uns? Und was bedeutet uns das Reisen an sich?

Straight Outta Bochum…

Interview von Dennis Rettberg mit Amilli | Thema: … kommt die Urban-Pop Sängerin Amilli! Die 19-jährige hat vor einem Jahr ihr Abi gemacht und erlebt gerade einen wahren Durchbruch. Grund genug uns einmal im Studio zu besuchen!

Robot Rock?

Bericht: Janik Happ | Thema: Wie beeinflussen Bots in sozialen Medien unsere Meinungsabgabe? Das haben Forschende der Uni Duisburg/Essen untersucht.

I Wanna Ride My Bicycle

Bericht: Janik Happ | Thema: Der Copenhagenize Index kürt alle 2 Jahre die fahrradfreundlichsten Städte der Welt. In der Ausgabe von diesem Jahr sind auch deutsche Städte dabei, aber nicht Düsseldorf…