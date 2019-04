insider am mittwoch / 24. april

Zero Waste im Badezimmer, Rhein Clean-Up und fehlerhafte Ärztebriefe. Das sind die Themen im insider mit Theresa Schültken.

Zero Waste im Badezimmer

Beitrag: Lea Rokitta | Thema: Rasierhobel statt Rasierer, sowie Bambuszahnbürsten und Shampoos und Bodylotions in fester Form. Umweltfreundliche Pflege geht ganz unkompliziert und schon auf lange Sicht in den Geldbeutel.

Rhein Clean-Up

Beitrag: Lea Rokitta |Thema: Einmal im Monat versammeln sich Leute in Oberkassel, um den Rhein auf Vordermann zu bringen. Der Clean Up sorgt dafür, dass der Müll nicht ins Wasser gerät und dadurch u.a. zur Gefahr für Lebewesen wird.

Missverständliche Arztbriefe

Interview von Theresa Schültken mit Dr. Sascha Bechmann (Linguist an der HHU) | Thema: Eine Studie, in der bundesweit Ärztinnen und Ärzte befragt wurden, ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Entlassungspapiere oftmals kompliziert und unverständlich formuliert sind.

Aufklärungsbögen in Form von Comics

Beitrag: Cigdem Ünlü | Thema: Eine Studie zeigt, dass Teilnehmende vor ihrer OP durch die zusätzlichen Bilder und Storyboards weniger besorgt und informierter waren.

Fashion Revolution Week

Moderation: Theresa Schültken | Thema: Am 24.04.2013 ist die Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch eingestürzt – seitdem gibt es Forderungen danach, die Arbeitsbedingungen in der Modeindustrie zu verbessern. Darauf macht auch in diesem Jahr die Fashion Revolution Week aufmerksam.

Pflanzenmilch selbstgemacht

Beitrag: Lea Rokitta | Thema: Milchalternativen sind nicht nur gesund, sondern auch sehr einfach und kostengünstig zum selber herstellen.

