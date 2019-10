insider am mittwoch / 23. oktober

In Dresden sind Spickzettel erwünscht und werden sogar ausgezeichnet. In einem Monat ist es soweit: Das Filmfest findet wieder an der Heinrich-Heine-Universität statt. Wer sitzt wohl dieses Jahr in der Jury? Das und mehr im insider mit Lena Bauer.

Tag der Vereinten Nationen

Bericht: Delband Nabizadeh | Thema: Am 24. Oktober ist der offizielle Tag der Vereinten Nationen (UN). In Bonn zeigen UN-Sekretariate und andere Institutionen ihre Arbeit. Der Tag wurde 1948 eingeführt und soll als Feiertag dienen.

Kreativ spicken

Bericht: Laura Mertens | Thema: Hand aufs Herz – alle von euch haben bestimmt schon einmal gespickt. Man konnte sich auch nicht immer alles auswendig lernen. In Dresden werden die besten Spickzettel ausgezeichnet.

Weitere Gruppe für den Klimaschutz

Bericht: Judith Deußen | Thema: Von Fridays For Future bekommen wir mindestens einmal pro Woche etwas mit und generell ist das Thema Klimaschutz auch eines der am meisten diskutierten im Moment. Es gibt aber noch weitere Gruppen, die sich für den Klimaschutz engagieren. Zum Beispiel Extinction Rebellion.

Ein Monat bis zum Filmfest

Interview von Lena Bauer mit Léo Solleder (Akquise Filmfest) | Thema: Vom 20. bis zum 22. November findet das Filmfest an der Heinrich-Heine-Universität statt. Das Kurzfilmfestival findet dieses Jahr zum 17. Mal statt.

Umweltspur sorgt für Stau

Bericht: Judith Deußen | Thema: Seit April gibt es die Umweltspur in Düsseldorf, im Moment wird an der dritten gearbeitet. Die Umweltspuren sollen ein Dieselfahrverbot verhindern. Durch die Umweltspuren staut sich der Verkehr aktuell aber, da viele nur noch auf einer statt zwei Spuren fahren können.

