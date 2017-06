insider am mittwoch / 21. juni

Sport Dies an der Heinrich-Heine-Uni: Heute wird es sportlich im insider. Wir haben schon mal geguckt, wie das Turnier so angelaufen ist. Außerdem gibt es Hilfe, wenn ihr an eurem Studium zweifelt und ein cooles Musikprojekt. Das alles und noch viel mehr Themen gibt es im insider – heute mit Carina Blumenroth auf der [97.1]!

Sportschuhe an und los

Bericht: Julia Rieger | Thema: Heute ist der Sport Dies an der HHU. Was genau da passiert, hört ihr hier nochmal.

Schalte von hochschulradio-Reporterin Sophie Thiele: Zu Beginn des Sport Dies hat sich unsere Reporterin schon mal umgesehen, wie die Stimmung ist und was schon los ist.

Demokratie hat unsere Stimme

Bericht: Sophie Thiele | Thema: Die Website Demotapes appelliert für mehr Engagement für eine freie, demokratische Gesellschaft. Dahinter stecken viele Msuikschaffende, die mit ihrer Musik einen Beitrag dazu leisten wollen.

So hatte ich mir das Studium nicht vorgestellt

Bericht: Julia Rieger | Thema: Ernste Zweifel am Studium solte man ernst nehmen – das tun auch die Hochschulen. Beim heutigen Infomarkt im SSC zum Thema Studienwechsel gibt es Beratung und Denkanstöße.

Sommer, Sonne, Ekel-Alarm?

Bericht: Sophie Thiele | Thema: Es ist sehr warm im Moment – welche teilweise unangenehmen Erfahrungen da macht, hat Sophie am eigenen Leib erfahren.

