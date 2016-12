insider am mittwoch / 21. dezember

Der letzte insider am mittwoch hat sich nach dem Anschlag in Berlin mit der aktuellen Lage und Stimmung in der Hauptstadt beschäftigt, aber auch die Vorweihnachtszeit war ein großes Thema. Der insider am mittwoch – mit Cigdem Ünlü und Rebecca Wasinski.

Nach dem Anschlag in Berlin…

Interview: Cigdem Ünlü | Thema: Am Montag hat sich ein Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt ereignet. Reporter Alexander Werth befindet sich gerade in Berlin und berichtet über seine Eindrücke und die Stimmung zwei Tage nach dem Anschlag.

Beitrag: Alexander Werth | Thema: Nach dem Anschlag in Berlin war die Stimmung in Berlin bedrückend, viele Weihnachtsmärkte waren geschlossen. Alexander Werth hat ein paar Eindrücke für uns aus der Hauptstadt am Tag danach eingefangen.

Last-Minute Weihnachtsgeschenke

Beitrag: Saskia Schlesinger | Thema: Bald ist es soweit. Heiligabend steh vor der Tür. Wenn ihr noch nicht wisst was ihr verschenken wollt, dann ist das kein Problem. Saskia Schlesinger hat ein paar Tipps für euch.

O du fröhliche…

Beitrag: Mathias Hendrix | Thema: Hinter dem 21. Türchen unseres Adventskalenders hat sich Mathias Hendrix mal über das Gedanken gemacht, was ihn an Weihnachten bewegt.

ASD im Interview

Beitrag: Kristina Gorytzka | Thema: Vor dem Konzert von ASD beim Lieblingsplatte Festival im Zakk hat Kristina Gorytzka mit dem Duo darüber gesprochen, was für sie das Festival eigentlich ausmacht.