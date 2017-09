insider am mittwoch / 20. september

Viel los heute, dafür, dass wir ja eigentlich dank vorlesungsfreier Zeit noch die Füße hochlegen könnten.. Damit ihr euch entspannt informieren könnt, geben wir euch das Update über alles, was heute wichtig ist: Streik bei Ryanair, Streit ums Photo Weekend und eine Anleitung, wie man gut argumentiert statt streitet: Und damit das alles nicht so hart wird, gibt es noch einen musikalischen Tipp. Heute im insider – mit Julia Rieger.

Rechtspopulistinnen und Populisten im privaten Umfeld in den kritischen Diksurs einbinden

Interview von Julia Rieger mit Cornelius Lipp | Thema: Die Studierendeninitiative diskursiv will motivieren, einen kritischen Diskurs zu führen – mit Menschen, die sich rechtspopulitsich äußern. Dafür geben sie Tipps und zeigen Strategien auf, wie die Argumentation gelingt.

The Loranes

Interview von Julia Rieger mit The Loranes | Thema: heute Abend spielt die Band ein Konzert in Köln. Wir haben mit ihnen über ihre Musik, das neue Album und Live-Auftritte gesprochen.

Ryanair streicht Flüge

Bericht: Judith Mellon | Thema: Seit gestern werden bei Ryanair Flüge gestrichen. Warum das so ist nd was Betroffene tun können, erfahrt ihr hier.

Streit ums Photo Weekend

Bericht: Philip Gercer | Thema: Der Streit um das Photo Weekend geht weiter. Was da los ist und wie eine Lösung des Konflikts aussehen könnte, hört ihr hier.

Liebe englische Woche…

Bericht: Philip Gercer | Thema: Es ist englische Woche – heißt, dass Bundesligaspiele unter der Woche stattfinden. Das findet Reporter Philip nicht wirklich gut und hat der englischen Woche deswegen einen Brief geschrieben.

