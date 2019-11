insider am mittwoch / 20. november

Filme, Filme, Filme – diese Woche dreht sich in Düsseldorf alles darum, allein schon wegen des Filmfestes an der Heinrich-Heine-Universität. Das und mehr im insider mit Laura Mertens und Delband Nabizadeh.

Utopie und Dystopie im Film

Bericht: Judith Deußen | Thema: Utopie und Dystopie – die zwei Begriffe sind vielen von euch sicherlich in der Schule begegnet. Meistens gab es im Englischunterricht dazu Romane, die ihr lesen musstet. Utopie und Dystopie gibt es aber auch im Film. Wie die Genres da funktionieren, hört ihr hier.

Wann ist ein Film ein Kurzfilm?

Bericht: Jana Gellert Thema: Das Düsseldorfer Filmfest steht vor der Tür, dort wird auch dieses Jahr der beste Kurzfilm gekürt. Doch was genau sind Kurzfilme und wo könnt ihr euch diese anschauen?

Das erwartet euch in einem Filmkunstkino

Bericht: Judith Deußen | Thema: In Düsseldorf haben wir die Möglichkeit in ganz viele verschiedene Kinos gehen. Wir haben heute speziell über die Filmkunstkinos gesprochen und was Euch dort erwartet.

Jupiter vs. Saturn

Bericht: Nadia Moradi | Thema: Auch im Weltall gibt es den Herrn der Ringe. Das bezieht sich aber auf die Anzahl der Monde. Seit Jahren gibt es einen erbitterten Wettkampf zwischen Jupiter und Saturn. Wer ist wohl der Planet mit den meisten Monden?

