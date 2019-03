insider am mittwoch / 20. märz

Oh, du liebes Bergfest… das haben wir heute gefeiert! Wir haben über eine besondere Impro-Veranstaltung gesprochen. Außerdem haben wir über das Düsseldorfer Forum Politische Kommunikation gesprochen. Das feiert nämlich ein Jubiläum. Literatisch waren wir heute auch unterwegs. Wir haben über Heinrich-Heine und seinem Einfluss auf die Literatur gesprochen. Das und mehr – im insider mit Carina Blumenroth.

Looters Impro: Live-Hörspiel

Bericht: Louise Ringel Thema: Gestern Abend gab es ein Impro-Hörspiel im Zakk. Die Impro-Theatergruppe Looters hat in Kooperation mit hochschulradio das Impro-Hörspiel auf die Bühne gestellt. Louise Ringel hat das Impro-Hörspiel besucht.

15. Auflage Düsseldorfer Forum Politische Kommunikation

Interview: Carina Blumenroth (mit Gina Patczowsky, Düsseldorfer Forum Politische Kommunikation) I Thema: Das Düsseldorfer Forum Politische Kommunikation feiert seine 15. Auflage mit einer Diskussion zu Künstlicher Intelligenz. Mit dabei ist Digitalisierungsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (FDP). Im Interview mit Gina Patczowsky haben wir über die Veranstaltung und zum Beispiel auch Gefahren künstlicher Intelligenz in der Politik gesprochen.

Heine und Literatur Heute

Interview: Carina Blumenroth (Dr. Sabine Brenner-Wilczek, Heine-Institut) I Thema: Welche Bedeutung hat eigentlich Heine eigentlich in der aktuellen Literatur? Was hat es mit der neuen digitalen Schnitzeljagd „Planlos in Düsseldorf“ auf sich? Diese und weitere Fragen haben wir im Interview geklärt.

