insider am mittwoch / 20. dezember

Auf den letzten Metern vor Weihnachten schauen wir, wie Wohnunglose Weihnachten verbringen, wie ihr den weihnachtlichen Familienstress gut übersteht und wie die Menschen in Düsseldorf so im Schenken sind. Gleichzeitig werfen wir einen Blick zurück – auf die Nachrichten vom Campus und aus den Wissenschaften. Diese und weitere Themen im insider mit Cigdem Ünlü.

Weihnachten auf der Straße

Interview von Cigdem Ünlü mit Sandra Martini (Verkäuferin von fiftyfifty und frühere Wohnungslose) | Thema: Menschen auf der Straße erleben das Weihnachtsfest aus einer ganz anderen Perspektive. Wir lassen eine von ihnen erzählen.

Familien-Stress zu Weihnachten

Interview von Cigdem Ünlü mit Birgit Langer (Leiterin der Familienberatungsstelle der Caritas in Düsseldorf-Rath) | Thema: Weihnachten mit der Familie ist schön – wäre da nicht die Familie. Besonders für junge Erwachsene kann die Rückkehr in das Elternhaus zur Belastungsprobe werden.

campusnachrichten – best of 2017!

Bericht: Judith Mellon | Thema: Immer um Viertel vor schauen wir auf den Campus und in die Wissenschaften. Häufig sind da auch kuriose Nachrichten zu finden. Das waren unsere Highlights in 2017.

Teil 1

Teil 2

Weihnachtsgeschenke in Zahlen

Bericht: Tim Neumann | Thema: Die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer sind etwas spendabler als Menschen in anderen Städten. Eine Studie zeigt, wie die Menschen in Düsseldorf so im Schenken sind und was die Studis geschenkemäßig hinbekommen.

