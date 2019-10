insider am mittwoch / 2. oktober

Gibt es bald nur noch Fake Bilder? Und was ist bei der WM in Katar los? Das und mehr im insider mit Lena Bauer.

Athletinnen wollen nicht von unten gefilmt werden

Bericht: Laura Mertens | Thema: Die Leichtathletik WM in Katar sorgt aktuell für Diskussionen. Nachdem viele sich über die hohen Temperaturen aufgeregt haben, sind jetzt die neuen Startblockkameras umstritten. Sie filmen die Athletinnen und Athleten im Startblock. Zwei deutsche Sprinterinnen haben sich beschwert.

Wer ist hier noch echt?

Bericht: Janik Happ | Thema: Schön, makellos, jung – so sollen wir auf Fotos oft aussehen, gerade dann, wenn sie im Internet kursieren. Oft wird da mit Fotobearbeitungsprogrammen nachgeholfen. Eine Agentur hat jetzt mithilfe von künstlicher Intelligenz Fake Fotos generieren lassen. Perfekte Gesichter und keine Datenschutzverletzung – klingt das nach Zukunft?

So kommt ihr durchs Studium

Bericht: Lea Albishausen | Thema: Der erste Tag an der Uni – auf die Erstis kommt da einiges zu: Neue Leute, zig verschiedene Gebäude auf einem riesigen Campus und ein System, in dem man sich selbst gut organisieren muss. Hier gibt es einige Tipps, die euch das Ganze ein wenig erleichtern:

ESAG Woche an der HHU

Umfrage: Laura Mertens | Thema: Bei der ESAG Woche können sich die neuen Erstsemester über ihren Studiengang informieren, aber auch darüber, welche Angebote es sonst noch an der Universität gibt. Was sind eigentlich so die Erwartungen, wenn man gerade anfängt zu studieren?

