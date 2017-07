insider am mittwoch / 19. juli

Viel los heute in unserem Studio – Lea vom Aktionsbündnis „Faier Uni Düsseldorf“ hat vorbeigeschaut und erklärt, was das Bündis erreichen will. Außerdem waren Max und Kübra von der Muslimischen Hochschulgemeinde Düsseldorf da und haben über ihre Reaktion auf die islamfeindlichen Schmierereien auf dem Campus gesprochen. Aber wir sprechen auch über Bahnen und Cartoon-Serien. Das alles und mehr heute im insider auf der [97.1] mit Julia Rieger!

Faire Uni Düsseldorf

Interview von Julia Rieger mit Lea Kress| Thema: Das Aktionsbündnis „Faire Uni Düsseldorf trifft sich heute zum ersten Mal. Was die Gruppe erreichen möchte, hat mitgründerin Lea verraten.

Intensive Maßnahmen gegen Rassismus

Interview von Julia Rieger mit Kübra Layik und Max Kranz| Thema: Am Montag gab es an der Universität viele islamfeindliche Schmierereien. Die Muslimische Hochschulgemeinde fordert nun ganzheitliche Maßnahmen.

Pendelnde haben es schwer

Interview von Julia Rieger mit Professor Volker Eichener | Thema: Obwohl der öffentliche Personennahverkehr in Zukunft ausgebaut wird, kommt es weiterhin zu vielen Verspätungen und Staus, sagt Stadtforscher Eichener von der Hochschule Düsseldorf. Was er als Lösung vorschlägt, hört ihr hier.

Cartoons sind nur was für Kinder? Nö!

Bericht: Nico Hammes | Thema: Die Cartoon-Serie „Rick und Morty“ geht bald in die zweite Staffel. Was Chicken Mc Nuggets Sauce damit zu tun hat und warum es sich lohnt, die Serie mal auszuprobieren, erklärt Redakteur Nico.

