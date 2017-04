insider am mittwoch / 19. april

Heute ist halbzeit der ersten Uni-Woche – und dazu scheint die Sonne! Nehmen wir noch ein paar coole Themen und raus kommt der heutige insider mit Cigdem Ünlü!

24 hours to take

Interview von Cigdem Ünlü mit Lotte Ruf | Thema: Im Juni gibt es in der Filmwerkstatt Düsseldorf einen Wettbewerb, bei dem man in 24 Stunden einen ganzen Film drehen kann. Wie das geht, hört ihr hier.

Looters Impro: Directors Cut

Interview von Cigdem Ünlü mit Maximilian Rieger | Thema: Heute Abend gibt´s im zakk Impro Theater. Heute werden verschiedene Genres gespielt – und das Publikum entscheidet, welche Geschichte weitererzählt wird. Wir haben mit Maxi von Looters darüber gesprochen.

Factcheck: Charité

Interview von Cigdem Ünlü mit Dr. Nils Hansson | Thema: In der ARD-Serie Charité geht es um die berühmte Berliner Klinik Ende des 19. Jahrhunderts. Heute Abend geht es in einer öffentlichen Vorlseung an der Heinrich-Heine-Universität um einen Realitätscheck der Serie. Wir haben mit dem Moderator und Nobelpreisforscher Dr. Nils Hansson gesprochen.

Sozial- was?

Bericht: Julia Rieger | Thema: Sozial-wahl! Hattet ihr auch rote Briefumschläge im Briefkasten? Hier erfahrt ihr, was es damit auf sich hat.

May will an die Urnen rufen

Bericht: Julia Rieger | Thema: In Großbritannien soll es im Juni Neuwahlen geben, wenn es nach Theresa May geht. Ihre Gründe könnt ihr hier nachhören.

Der insider – immer werktags von 8 bis 11 Uhr!