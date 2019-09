insider am mittwoch / 18. september

Ganz viel Wissenschaft, ein bisschen Plastikmüll und eine Prise Grippe – diese fragwürdige Kombi und einiges mehr im insider mit Tim Neumann.

Gut geführt

Interview: Tim Neumann mit Prof. Fabiola Gerpott (WHU – Otto Beisheim School of Management) | Thema: Wie sieht gute Führung aus? Wie kann man Führung erforschen? Und wie sieht die Führung der Zukunft aus?

Schutz gegen Grippe

Bericht: Lea Rokitta | Thema: Herbstzeit ist Erkältungszeit, und die Grippewelle lässt auch nicht lange auf sich warten. Gegen die Grippe kann man sich aber impfen lassen – unter anderem auch an der HHU.

Pusten statt Piksen

Interview: Tim Neumann mit Lena Ehrenpreis (Gründerin von innoVIVA) | Thema: Mobile Atemtests sollen Bluttests ersetzen können. Das Prinzip haben sie auch auf der Nacht der Wissenschaft vorgestellt.

Bundes-Wörter

Moderation: Tim Neumann | Thema: Mehr als 200 Millionen Wörter wurden bisher im Deutschen Bundestag gesprochen. Diese Wörter stehen jetzt für Analysen zur Verfügung.

Schlechter als ihr Ruf

Bericht: Lily Mohelská | Thema: Das Geschäft mit den E-Scootern boomt seit diesem Sommer auch hier in Düsseldorf. Aber wie sieht es bei den E-Scootern eigentlich in Sachen Umweltverträglichkeit aus?

Nicht nur sauber, sondern r(h)ein

Bericht: Maya Gadomski | Thema: Die Intiative Rhein Clean Up kümmert sich um den Müll am Rheinufer. Am vergangenen Samstag wurde unter anderem in Unterbilk Müll gesammelt.

Wünsche der Wissenschaft

Bericht: Lea Rokitta | Thema: Nicht nur die Besuchenden haben sich von der Nacht der Wissenschaft was erhofft, sondern auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen. Was genau, das hört Ihr hier.

