Bald ist Bundestagswahl – und wenn ihr noch nicht wisst, wen ihr wählen sollt, haben wir vielleicht einen Tipp, wie man die Entscheidung treffen kann. Außerdem geht es um die Insolvenz der Fluglinie Airberlin. Kein Witz – obwohl heute Erzähl-einen-Witz-Tag ist! Den ferein wir natürlich auch – im insider auf der [97.1], heute mit Carina Blumenroth!

Es erinnert ein bisschen an Tinder

Interview von Carina Blumenroth mit Matthias Bannert von movact | Thema: Das Start-Up movact hat einen Wahlswiper entwickelt, der bei der Wahl-Entscheidung helfen soll. Wie er sich vom Wahl-o-mat unterscheidet und warum die App von Tinder inspiriert wurde, hört ihr hier.

Bleibt AirBerlin bald am Boden?

Bericht: Julia Rieger | Thema: Die Fluglinie AirBerlin hat gestern Insolvenz angemeldet. Die Hintergründe hört iht hier.

Einen Madenburger mit Heuschrecken, bitte

Bericht: Christine Kostka | Thema: In der Schweiz kann man bald Produkte kaufen können, in denen Insekten verarbeitet wurden. Was dahinter steckt, hört ihr hier.

Treffen sich zwei Fische…

Bericht: Carina Blumenroth und Julia Rieger | Thema: Das Witze-Battle: Zum Erzähl-einen-Witz-Tag haben wir in der Redaktion unsere schlechtesten Witze rausgekramt. Wer lauter lacht, hat verloren.

