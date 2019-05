insider am mittwoch / 15. mai

Die HHU fördert LeistungssportlerInnen, Pflanzen mit Superkräften am Botanischen Garten und Macrons Reformwünsche zur Wahl des Kommissionspräsidenten. Diese und weitere Themen gibt es heute im insider mit Saskia Schlesinger.

Leistungssport und Uni

Interview von Saskia Schlesinger mit Felix Klaus (Hochschulsportreferent des AStAs an der HHU) | Thema: Die Uni Düsseldorf ist seit vergangener Woche Partnerschule des Spitzensports und möchte junge Menschen dabei unterstützen, Studium und sportliche Karriere miteinander zu vereinen.

Superpflanzen

Interview von Saskia Schlesinger mit Dr. Ovidiu Popa (Bioinformatiker am Institut Quantitativer und Theoretischer Biologie an der HHU) | Thema: Pflanzen haben viele Superkräfte, die bspw. dazu dienen, ihr Überleben zu sichern. So können sie z.B. mit ihren Wurzeln Steine zerbrechen.

Macron vs. Merkel

Beitrag: Theresa Schültken | Thema: Emmanuel Macron und auch der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte haben neue Pläne für das Amt des Kommissionspräsidenten. Doch nicht alle möchten mitmachen.

Geschlechter bei Leichtathletik

Beitrag: Viktoria Schumacher | Thema: Frauen können bei einem Leistungssportwettkampf ausgeschlossen werden, wenn sie zu viele männliche Hormone im Körper haben. Der Leichtathletik-Verband möchte in Zukunft an Verbesserungen arbeiten, sodass alle die selben Chancen auf einen fairen Wettkampf haben.

der insider – immer montags bis freitags von 8 bis 11 Uhr.