Eine geplante Hochschulverordnung sieht Regelungen für das Studium und die Hochschulgremien in der Corona-Zeit vor. Das und mehr im insider mit Carina Blumenroth

Wie klappen Online Prüfungen in den Naturwissenschaften?

Interview von Carina Blumenroth mit Axel Görlitz (Studiendekan der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät)│Thema: Ein erster Entwurf der geplanten Hochschulverordnung sieht Online-Prüfungen vor. Wie genau die in den Naturwissenschaften umgesetzt werden können, weiß Axel Görlitz aus der Physik.

Online Dating in Corona-Zeiten

Bericht: Isabel Arbert │Thema: Wer zuhause bleiben soll und so wenig Kontakt wie möglich haben soll – der kann schlecht Dates haben. Aber auch Online Dates können gelingen und haben sogar einige Vorteile.

Ist das noch Hochschulpolitik?

Bericht: Laura Mertens │Thema: In der geplanten Hochschulverordnung sind einige Veränderungen an den hochschulpolitischen Abläufen vorgesehen. So soll der AstA beispielsweise über die Wahlen zu den Gremien der Studierendenschaft entscheiden.

Der alltägliche Wahnsinn

Glosse: Judith Deußen │Thema: Unser Alltag sind durch Corona etwas anders aus. Wir bleiben so gut es geht, zuhause. Judith Deußen erzählt in einer Glosse, wie ihr Alltag jetzt abläuft.

Hochschulverordnung: ein Überblick

Bericht: Katharina Hermes │Thema: Das Kultur- und Wissenschaftsministerium plant eine neue Hochschulverordnung, die voraussichtlich am Samstag in Kraft treten soll. hochschulradio Düsseldorf liegt ein Entwurf vor.

Corona virtuell durchspielen

Bericht: Laura Mertens │Thema: In einem Projekt der Uni Hohenheim können Nutzende selbst Politik spielen in der Corona-Pandemie. Auf einer virtuellen Stadtkarte können Krankenhauskapazitäten, Ausgangsbeschränkungen und weiteres eingestellt und durchgespielt werden.

