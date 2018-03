insider am mittwoch / 14. märz

Stephen Hawkings ist tot, Macron fordert europäische Universitäten und an der Hochschule ist ein Habicht unterwegs. Und achja: Merkel ist wieder Bundeskanzlerin – der insider mit Judith Mellon.

Auf den Dächern der Hochschule

Bericht: Julia Rieger | Thema: Ein Falkner ist mit seinem Habicht Mr. Harris auf dem Campus der Hochschule unterwegs. Wir haben ihn dabei begleitet.

Universität zu Europa

Bericht: Larissa Woischnig | Thema: Eine europäische Uni? Das fordert im Moment der französische Präsident Emanuel Macron. Dabei sind unterschiedliche Szenarien denkbar.

Stephen Hawkings ist tot

Bericht: Larissa Woischnig | Thema: Der renommierte Astrophysiker ist heute morgen gestorben. Wir werfen einen blick auf sein Leben zurück.

Düsseldorf Tafel: Nach Essener Vorbild?

Bericht: Sabrina Schnückel | Thema: Die Tafel in Essen wurde heftig kritisiert, weil sie nur noch Neuanmeldungen von Deutschen annehmen will. In Düsseldorf wird mit der steigenden Zahl an Bedürftigen anders umgegangen.

