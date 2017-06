insider am mittwoch / 14. juni

Politischer Besuch an der Heinrich-Heine-Uni: Heute waren Christian Linder von der FDP und Claudia Roth von den Grünen beide an der Uni, aber für verschiedene Veranstaltungen. Außerdem hatten wir einen Studiogast: Mario von der Band Blackout Problems war da! Donnerstag spielt die BAnd bei den Ruhr Games. Aber es gibt noch viel mehr zu hören im insider, heute mit Lena Bauer auf der [97.1]!

Christian Lindner an der Heine-Uni

Interview von Lena Bauer mit hochschulradio-Reporter Alex Weiß | Thema: Christian Lindnder von der FDP war heute morgen zu Gast. Hochschulradio-Reporter Alex Weiß war vor Ort.

Blackout Problems bei den Ruhr Games

Interview von Lena Bauer mit Mario (Sänger Black Out Problems) | Thema: Die Alternative Rock Band Blackout Problems spielt Donnerstag bei den Ruhrgames. Wir haben mit dem Sänger über die neue CD und das Gefühl vor Konzerten gesprochen.

Teil 1:

Teil 2:

Platzprobleme bei Lindner-Veranstaltung

Bericht: Maximilian Rieger | Thema: Die Liberale Hochschulgruppe hatte Christian Lindnder eingeladen – aber bei der Wahl des Veranstaltungsortes gegen die Raumordnung verstoßen.

Sommerkult: Fewjar kommt

Interview von Lena Bauer mit Jakob Juiko von Fewjar | Thema: Die nächste Sommerkult-Band steht fest: Das Duo Fewjar kommt! Wir haben gefragt, worauf sie sich am meisten freuen und was sie mit YouTube zu tun haben.

Hexenjagd im Schauspielhaus

Bericht: Nico Hammes | Thema: Am Samstag hatte das Stück „Hexenjagd“ im Düsseldorfer Schauspielhaus Premiere. Nico Hmmes war dabei. Seine Kritik hört ihr hier.

Die offene Gesellschaft

Bericht: Julia Rieger | Thema: Diskutieren für die Demokratie – das will die Initiative „Die offene Gesellschaft“. Am Samstag gibt es in ganz Deutschland Veranstaltungen.