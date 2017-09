insider am mittwoch / 13. september

Bei stürmischen Aprilwetter im September geht es bei uns heute eher besinnlich zu – es geht um Musik, positive Gedanken und schlechte Hausarbeiten, für die Ihr einen Preis abräumen könnt.

Man mische Historikerinnen und Historiker mit dem Internet, Sozialen Medien und bunten Themen…

Interview: Anni Stosberg mit Georgios Chatzoudis (Projektleiter und Online-Chef L.I.S.A.) | Thema: …und heraus kommt „Der Geschichtstalk im Super7000“. Was genau da besprochen werden soll, woher die Idee stammt und wie Ihr euch einbringen könnt, hat Georgios Chatzoudis erzählt.

Am Donnerstag, 14. September, könnt Ihr hier die Liveübertragung verfolgen.

Mit einer 4,0 Preise abräumen

Beitrag: Judith Mellon| Thema: Mit dem Vierkommanull-Award werden Hausarbeiten prämiert, die bei den Profs so gar nicht gut angekommen sind. 500 Euro und eine Flasche Schnaps winken dem Gewinner oder der Gewinnerin.

Und wie politisch korrekt sprichst Du so?

Beitrag: Sonka Hinders| Thema: Viele von uns würden sich gerne politisch korrekt ausdrücken. Leider klappt das oft nur mäßig…

Martin will eine zweite Runde

Beitrag: Anni Stosberg | Thema: Martin Schulz hat Angela Merkel mit einem Brief zu einem zweiten TV-Duell aufgefordert. Die Kanzlerin winkt ab. Wir haben Euch gefragt, wie Ihr die Aktion von Martin Schulz findet. Sinnvoll?

Mehr als nur ein One-Hit-Wonder-Werbehit

Interview: Tim Neumann mit dem Duo Jonah | Thema: Ihr Song „All we are“ hat Angelo und Christian bekannt gemacht – weil er in einem Spot eines Handy-Anbieters lief. Jetzt bringen die beiden Musiker ihre Debütplatte raus und haben erzählt, wie das Tourleben ist und was künftig für sie ansteht.

Teil 1

Teil 2

Einfach mal positiv denken!

Beitrag: Anni Stosberg| Thema: Heute ist der Internationale Tag des positiven Denkens. Optimismus kann unser Handeln verbessern und dafür sorgen, dass mehr Dinge klappen. Es gibt ein paar Tricks, wie ihr Schwarzsehen vermeiden könnt.

Der Briefwahl-Boom und seine Folgen

Beitrag: Judith Mellon| Thema: Briefwahl ist total angesagt momentan. Zwar ist es toll, dass so viele Menschen Gebrauch von dieser Form der Wahl machen – allderings werden jetzt Helfende knapp, die die Briefwahlbögen und Stimmen auswerten.

Das zweite Album ist immer das schwierigste…

Beitrag: Sonka Hinders| Thema: Die Band Nothing But Thieves war mit ihrer ersten Platte in der britischen Heimat mega erfolgreich. Nun muss die Band nachlegen. Wir haben uns „Broken Machine“ schon angehört.

