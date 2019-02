insider am mittwoch / 13. februar

Was machen Studis an der Hochschule Düsseldorf, wenn sie Design studieren? Zum Beispiel fertigen sie Entwürfe für die Alte Dreherei in Mülheim an. Darüber haben wir gesprochen. Außerdem haben wir Social-Bots und „Ordnung“ zum Thema gemacht. – im insider mit Laura Seithümmer



Studientwürfe – „Museumswerkstatt an der Alten Dreherei“ in Mülheim

Interview: Laura Seithümmer mit Prof. Robert Niess (Fakultät Architektur Hochschule Düsseldorf ) I Thema: Was machen Studis an der Hochschule Düsseldorf, wenn sie Design studieren. Zum Beispiel fertigen sie Entwürfe für die Alte Dreherei in Mülheim an. Das Ganze im Rahmen einer Lehrveranstaltung. Wir haben mit Professor Niess darüber gesprochen.







Social-Bots?

Bericht: Janik Happ I Thema: Social Bots sind Computerprogramme, die in sozialen Medien agieren und automatisiert Botschaften verbreiten können. Ein Team der Uni Duisburg/Essen hat jetzt bei einem virtuellen Experiment den Einfluss dieser Softwareroboter getestet.





Ordnung muss sein…

Bericht: Christian Hauser I Thema: Wer aufräumt hat sein Leben im Griff, oder nicht? Aufräumen, Aussortieren und Wegschmeißen mit Hilfe von Marie Kondo. Wir haben uns das Ganze mal etwas genauer angeschaft.









