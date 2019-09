insider am mittwoch / 11. september

Wir haben uns heute zwischen Realität und Fiktion bewegt. So haben wir über eine „ganz reale“ neue Doku gesprochen und über Virtual Reality, die es immer weiter in unsere Realität schafft. Neben ganz viel Digitalität gab’s auch Natur im insider zum Hören. – im insider mit Tim Neumann.

VR? Alles nur Spielerei?

Bericht: Janik Happ I Thema: In San Francisco hat das erste Virtual-Reality Fitnessstudio der Welt eröffnet. Die Darstellung virtueller Welten ist auf dem besten Weg vom Nischenprodukt auf den Massenmarkt zu drängen. Ob in Industrie, Wissenschaft, Medizin, Gaming und jetzt auch seit neustem in der Fitness-Branche.

The Raven and The Wale

Bericht: Lena Bauer I Thema: Seit knapp einer Woche gibt es „The Raven and The Wale“ im Kino. Setting ist eine Küste in Kanada. Die ist der Lebensraum vieler Wale und dadurch gleichzeitig auch Arbeitsplatz von vielen Forschenden. Die Küste steht jetzt aber vor einer potentiellen drohenden Gefahr. Der Film beschäftigt sich mit der „Ist-Situation“ vor Ort.

Nabu in Hamburg braucht Vögel

Moderation: Tim Neumann I Thema: Der Naturschutzbund (NABU) versucht gerade herauszufinden warum so viele Vögel sterben. Dazu bittet er um Mithilfe. Er möchte dazu tote Vögel untersuchen. Entsprechende Vögel sollen Helfende per Post an den Naturschutzbund schicken.

Das Verhältnis von Medien und Politik

Interview: Julia Rieger mit Horst Eckert (Autor und Journalist) I Thema: Medien und Politik sind miteinander veknüpft. Autor Horst Eckert beschäftigt sich als Autor und Journalist mit dem Thema. Wir haben mit ihm über den Zusammenhang und Verhältnis zwischen eben diesen Dingen Gesprochen. Das Ganze beim Campfire Festival auf der 97.1.

