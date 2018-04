insider am mittwoch / 11. april

Am Unsichtbarkeitstag waren wir alles andere als unsichtbar. Wir haben uns mit vielen spannenden Themen beschäftigt, unter anderem ging es um den Streik, um ein Fan-Hörspiel und die Bücherverbrennung.

Im insider heute mit Phoebe Köster und Carina Blumenroth.

Bücher brennen…

Interview von Carina Blumenroth mit Dr. Bastian Fleermann (Leiter der Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf | Thema: Vor 85. Jahren haben in Düsseldorf Bücher gebrannt. Knapp einen Monat vor der reichsweiten Bücherverbrennung war es hier in Düsseldorf der Fall. Heute wird mit einer Gedenkveranstaltung die Tat in Erinnerung gerufen.

Teil 1:

Teil 2:

Die Busse fahren nicht…

Beitrag: Sabrina Schnückel | Thema: In Düsseldorf geht heute nichts. Die Busse und U-Bahnen fahren nicht – liebe Studis, schwingt euch lieber aufs Rad!

Von der Uni in die Oper!

Interview von Phoebe Köster mit Valerie Eickhoff (Studentin der RSH) | Thema: Valerie Eickhoff übernimmt die Rolle Aschenputtel in Cenerentola eine Opernproduktion der RSH. Wir haben mit ihr darüber gesprochen, wie das für sie ist und wie sie sich vorbereitet hat.

Boris rächt sich

Interview von Carina Blumenroth mit Jens Wiesner (freier Journalist und Autor) | Thema: Erinnert ihr euch an Boris – Bibi Blocksbergs unscheinbaren Bruder? Nein?! Kein Wunder, der war auch nur ein paar Folgen dabei. Jens Wiesner hat sich dem angenommen und ein Fan-Hörspiel geschrieben, in dem sich Boris an der Familie Blocksberg räch. Könnt ihr hier nachlesen.

Der insider – immer werktags von 8 bis 11 Uhr.