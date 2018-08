insider am mittwoch / 1. August

Mit dem ersten August gibt es so einige Änderungen – zum Beispiel in den Düsseldorfer Mensen. Die Preise wurden erhöht. Und wir haben heute das Ende der natürlichen Ressourcen erreicht, die der Menschheit eigentlich für dieses Jahr zur Verfügung standen. Das und noch viele weitere Themen heute im insider mit Julia Rieger!

Die Preise für das Mensa-Essen steigen

Interview von Julia Rieger mit Frank Zehetner (Geschäftsführer Studierendenwerk) | Thema: Ab heute gibt es höhere Preise in den Düsseldorfer Mensen für viele der Gerichte. Über die Hintergrunde könnt ihr euch hier informieren.

Ihr wollt nähere Infos zu den genauen Preiserhöhungen? Wir haben auch Statements der studentischen Vertretung im Verwaltungsrat. Den Beitrag findet ihr hier.

Welterschöpfungstag 2018

Bericht: Philip Gercer | Thema: Heute haben wir alle zusammen mehr Ressoiurcen verbraucht, als die Erde in einem Jahr wieder erneuern kann. Was für Folgen das hat und wie das in den nächsten Jahren verhindert werden könnte, hört ihr hier.



Sommerloch…

Bericht: Luca Bradley | Thema: Das Sommerloch trifft viele Branchen, so auch die Musikbranche. Aber gibt es vielleicht auch positive Seiten?

Alles neu macht der August

Bericht: Julia Rieger | Thema: Im August gibt es einige neue Gesetzesänderungen. Welche das sind, hört ihr hier.