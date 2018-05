insider am mittwoch / 09. mai

Das New Fall Festival findet in veränderter Form statt, wir empfehlen euch Jazz und Swing von Kitty, Daisy & Lewis heute Abend und wir haben uns mit Antidiskriminierungsmaßnahmen beschäftigt.

Neues New Fall

Bericht: Carina Blumenroth | Thema: Das New Fall Festival findet in diesem in veränderter Form statt. Wir alles ein bisschen kleiner v- aber die Pleite konnte abgewendet werden.

Mehr Infos zum Festial gibt es hier.

Top Tip

Bericht: Carina Blumenroth | Thema: Kitty, Daisy & Lewis sind Geschwister und machen zusammen Musik. Heute Abend könnt ihr euch das im zakk angucken. Präsentiert von hochschulradio düsseldorf.

Neues Programm an HHU

Bericht: Sabrina Schnückel | Thema: An der HHU gibt es das Diversity-Programm. Das Programm soll Studis, Dozierende und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dienen. Wie genau das Programm funktioniert erfahrt ihr hier.

Diskrimierung – nicht mit uns!

Interview von Laura Seithümmer Kjell Herold von SCHLAU Düsseldorf | Thema: SCHLAU ist eigentlich ein Antidiskriminierungs und Aufklärungsprojekt über sexuelle Orientierungen für Schulen. Aber heute gibt es auch eine Veranstaltung an der Heine Uni.

