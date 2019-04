insider am mittwoch / 03. april

Studis der Hochschule Düsseldorf lassen sich künstlerisch vom Oscar gekrönten Film „La Grande Bellezza“ inspirieren und betätigen sich künstlerisch. Diese und weitere Themen gibt es im insider mit Theresa Schültken und Cigdem Ünlü.



La Grande Bellezza meets Düsseldorfer Studis

Interview von Cigdem Ünlü mit Professor Lars Breuer (Professor für Gestaltungslehre am Fachbereich Design an der Peter Behrens School of Arts der Hochschule Düsseldorf) | Thema: Im Rahmen des gesellchaftskritischen Films haben Studis des Fachbereichs Design Skulpturen erstellt, Kurzfilme und Musikkompositionen produziert. Diese werden heute ausgestellt.

Arbeiten im Studium

Beitrag: Yvette Schröder | Thema: Viele Studis suchen den richtigen Job, doch so einfach ist es nicht. Denn sie dürfen z.B. nicht mehr als 20 Stunden wöchentlich arbeiten, ohne ihren Studistatus zu verlieren.

Der insider – montags bis freitags von 8 bis 11 Uhr.