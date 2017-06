insider am mittwoch / 01. Juni

In etwa einem Monat startet das Sommerkult 2017 und wir haben eine Band dazu vorgestellt. Le Fly spielen auch in diesem Jahr wieder auf dem Sommerkult. Außerdem steht bald die SP-Wahl an und wir haben uns mit dem SP-Check beschäftigt – der insider mit Laura Seithümmer.

Le Fly

Interview: Laura Seithümmer (mit Robert Möller von Le Fly) I Thema: Le Fly spielen erneut auf dem Sommerkult. Die Band war schon im letzten Jahr dabei. Sie hatten aber mit dem Umwetter zu kämpfen.

Die „Deutsche Polesport Meisterschaft 2017“

Bericht: Christine Kostka I Thema: Am Wochende war die „Deutsche Polesport Meisterschaft 2017“ in Dortmund. An zwei Tagen haben sich 155 Athletinnen und Athleten in verschiedenen Kategorien bewegt.

SP-Check

Interview: Laura Seithümmer I Thema: In wenigen Wochen dürfen die Studis an der Heine Uni wählen. Vom 03.07.2017 bis zum 07.07.2017 wird das Studierendenparlament gewählt. Der AStA arbeitet deswegen derzeit an dem sogenannten SP-Check.

